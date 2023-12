Marché – Haut de Billère Place Jules Gois Billère, 17 février 2024, Billère.

Billère Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 08:00:00

fin : 2024-02-17 13:00:00

Le marché du samedi matin place Jules Gois est un véritable lieu de rencontre et de convivialité autour de produits de qualité..

Place Jules Gois

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Pau