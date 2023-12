MARCHÉ DE PONTLIEUE – LE MANS Place Henri Vaillant Le Mans, 11 décembre 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-11 07:00:00

fin : 2024-12-11 13:00:00

Les mercredis, et dimanches..

Les mercredis, et dimanches.

Les mercredis et dimanches de 7h30 à 12h30 environ.

C’est le plus gros marché de l’agglomération avec environ 150 commerçants le dimanche. Le mercredi, c’est un marché de quartier traditionnel avec une bonne trentaine de commerçants où l’on trouve parmi la clientèle beaucoup d’anciens de Renault, de Glaenzer et de cheminots, à l’image de l’histoire de Pontlieue. Venez plutôt le dimanche ou le marché est plus coloré et plus jeune aussi.

.

Place Henri Vaillant

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-07 par eSPRIT Pays de la Loire