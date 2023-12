Course cycliste Route Adélie de Vitré Place Général de Gaulle Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 09:00:00

fin : 2024-03-29 18:00:00 . La 28ème édition de l’épreuve aura lieu le vendredi 29 mars 2024 !

La Route Adélie de Vitré, course cycliste professionnelle UCI 1.1 (Ille-et-Vilaine). Le départ est à 13h15, promenade Saint-Yves et l’arrivée aux alentours de 18h au même point, pour une distance parcourue de 198 km répartie sur deux circuits localisés sur la partie Nord du bocage vitréen. Une épreuve élite sur route organisée par le Comité d’animation cycliste du pays de Vitré et sponsorisée notamment par la Ville de Vitré et les Délices du Valplessis.

Une course cycliste de qualité disputée par une centaine de coureurs de haut niveau et de renommée internationale. .

Place Général de Gaulle Place Saint-Yves

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

