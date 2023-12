DROLES DE RAPPORTS (A 20H) Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Catégories d’Évènement: Brissac-Loire-Aubance

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17 Bienvenue dans l’univers de Guy Foissy : humour, souvent grinçant, théâtre de l’absurde qui renvoie aux réalités de nos relations polarisées..

Guy Foissy a écrit 2 recueils de pièces courtes sous le titre « L’Art de la Chute ». Nous y avons puisé celles qui composent ce spectacle. Les comédiens passent, parfois insidieusement, d’un personnage à un autre, d’une pièce à une autre, mais ils restent sur le fil des rapports sociaux et du comique qu’ils peuvent engendrer. Laissez-vous porter dans cet univers et passez un agréable moment avec « Drôles de Rapports ». EUR.

Place Edouard Meslier rue Saint Aubin

Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

