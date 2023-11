Marché : merkatia Place du village Saint-Étienne-de-Baïgorry, 2 mars 2024, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

Produits fermiers : fromages de brebis et de vache, porc basque, fruits et plantes aromatiques, vin d’Irouléguy, gâteaux basques, etc…9h30, petit déjeuner proposé « à l’assiette »avec « arroltze eta xingar » (oeufs/ventrèche)..

2024-03-02 fin : 2024-03-02 13:00:00. EUR.

Place du village

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Farm products: sheep’s and cow’s milk cheeses, Basque pork, fruit and herbs, Irouléguy wine, Basque cakes, etc…9:30 am, « à l’assiette » breakfast with « arroltze eta xingar » (eggs/ventrèche).

Productos de la granja: quesos de oveja y de vaca, cerdo vasco, frutas y hierbas, vino de Irouléguy, pasteles vascos, etc… 9.30 h, desayuno « à l’assiette » con « arroltze eta xingar » (huevos/ventrèche).

Bauernhofprodukte: Schafs- und Kuhkäse, baskisches Schweinefleisch, Obst und Kräuter, Wein aus Irouléguy, baskische Kuchen usw. 9:30 Uhr, Frühstück auf dem Teller mit « arroltze eta xingar » (Eier und Windbeutel).

