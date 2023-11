THÉÂTRE KAMISHIBAÏ Place du Jeu de Ballon Agde, 29 décembre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Le Kamishibaï signifie littéralement “jeu théâtral en papier”. Cette technique de contage d’origine japonaise s’appuie sur des images (planches cartonnées, en papier à l’origine) séquentielles défilant dans un petit théâtre en bois ou en carton.

> De 3 à 6 ans – durée 45 min.

> Nombre de places limité à 15 enfants..

2023-12-29 10:30:00 fin : 2023-12-29 11:30:00. .

Place du Jeu de Ballon

Agde 34300 Hérault Occitanie



Kamishibai literally means « paper theater game »

This storytelling technique of Japanese origin is based on sequential images (cardboard boards, originally made of paper) that are played in a small wooden or cardboard theater

> From 3 to 6 years old – duration 45mn

> Number of seats limited to 15 children

Kamishibai significa literalmente « juego de teatro de papel »

Esta técnica de narración de origen japonés se basa en imágenes secuenciales (tableros de cartón, originalmente de papel) que se representan en un pequeño teatro de madera o cartón

> De 3 a 6 años – duración 45mn

> Número de plazas limitado a 15 niños

Kamishibai bedeutet wörtlich übersetzt « Theaterspiel aus Papier »

Diese aus Japan stammende Erzähltechnik stützt sich auf sequenzielle Bilder (ursprünglich aus Papier), die in einem kleinen Theater aus Holz oder Pappe ablaufen

> Von 3 bis 6 Jahren – Dauer 45 Min

> Die Anzahl der Plätze ist auf 15 Kinder begrenzt

