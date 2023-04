Visite guidée en 45 minutes chrono : « Mythes et symboles autour de la Grand Place » Place du général de Gaulle Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Visite guidée en 45 minutes chrono : « Mythes et symboles autour de la Grand Place » Place du général de Gaulle Lille, 9 juin 2023, Lille. Visite guidée en 45 minutes chrono : « Mythes et symboles autour de la Grand Place » 9 et 23 juin Place du général de Gaulle Lille Tarif plein : 7 € Tarif réduit : 6 € Gratuité pour les enfants moins de 6 ans La Grand Place est peuplée de personnages allégoriques ou mythologiques et de symboles qui nous racontent l’histoire de Lille. Partez à la recherche des trophées, des Trois Grâces, d’Apollon et ses muses, de Mercure, des masques et autres curiosités ! Dates : vendredis 9 et 23 juin à 15h30

Durée : 45 min Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 6 €

Tarif réduit accordé sur justificatif aux : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, plus de 62 ans, détenteurs carte Pass Senior de Lille, famille de plus de 4 personnes.

Gratuité pour les enfants moins de 6 ans Place du général de Gaulle Lille place général de gaulle lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/45-minutes-chrono-mythes-et-symboles-autour-de-la-grand-place.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T15:30:00+02:00 – 2023-06-09T16:15:00+02:00

2023-06-23T15:30:00+02:00 – 2023-06-23T16:15:00+02:00 visite lille Laurent Ghesquière

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Place du général de Gaulle Lille Adresse place général de gaulle lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Place du général de Gaulle Lille Lille

Place du général de Gaulle Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Visite guidée en 45 minutes chrono : « Mythes et symboles autour de la Grand Place » Place du général de Gaulle Lille 2023-06-09 was last modified: by Visite guidée en 45 minutes chrono : « Mythes et symboles autour de la Grand Place » Place du général de Gaulle Lille Place du général de Gaulle Lille 9 juin 2023 lille Place du général de Gaulle Lille Lille

Lille Nord