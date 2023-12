Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize Catégories d’Évènement: Decize

Nièvre Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize, 1 décembre 2023, Decize. Decize,Nièvre .

2023-12-19 fin : 2023-12-19 12:00:00. .

Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-24 par 58_OT SUD NIVERNAIS Détails Catégories d’Évènement: Decize, Nièvre Autres Lieu Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Adresse Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Ville Decize Departement Nièvre Lieu Ville Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize latitude longitude 46.830538;3.46237309

Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decize/