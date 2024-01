FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE DE VOUVANT – PAUL GOUSSOT Place de l’Eglise Vouvant, jeudi 22 août 2024.

Vouvant Vendée

Début : 2024-08-22 19:00:00

fin : 2024-08-22

Du 06 juillet au 29 août, venez profiter du festival international d’orgue de Vouvant.

> Jeudi 22 août / 19h00

Paul GOUSSOT

Organiste titulaire du grand orgue Dom Bedos de l’abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux, professeur d’improvisation à la Haute École de musique de Genève et professeur d’orgue au Conservatoire de Rueil-Malmaison

Paul Goussot (Bordeaux 1984) : Suite improvisée dans le style de Gabriel Fauré

Prélude – Fileuse – Sicilienne – Clair de lune – Final

Louis Vierne (Poitiers 1870 – Paris 1937) : Berceuse, des 24 Pièces en style libre, op. 31

Gabriel Fauré (Pamiers 1845 – Paris 1924) : Prélude pour piano n° 7, op. 103

Camille Saint-Saëns (Paris 1835 – Alger 1921) : Improvisation pour orgue n° 7, op. 150, Allegro giocoso

Louis Vierne : Adagio & Final de la 3ème Symphonie pour orgue, op. 28

Richard Wagner (Leipzig 1813 – Venise 1883) : Prélude et mort d’Isolde, de l’opéra Tristan et Idolde

Transcription pour orgue de Edwin Henry Lemare

Paul Goussot, organiste, claveciniste et improvisateur, est titulaire de l’orgue Dom Bedos de l’abbatiale Ste-Croix de Bordeaux. Professeur à la Haute École de Genève pour l’improvisation, il enseigne l’orgue au conservatoire de Rueil-Malmaison. Il a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il a reçu l’enseignement d’Olivier Baumont, Blandine Rannou, Michel Bouvard, Olivier Latry, Jean-Claude Raynaud, Jean-Baptiste Courtois, Thierry Escaich, Philippe Lefebvre et Jean-François Zygel. Il s’est distingué lors de plusieurs concours internationaux avec un 1er prix d’improvisation aux concours international de Luxembourg, St-Albans et Haarlem. Régulièrement invité en France comme à l’étranger, il a joué à Notre-Dame de Paris, au festival de La Roque-d’Anthéron, à Toulouse Les Orgues, au Berliner Dom, mais également aux États-Unis où il a été « First artist in residence » à la Cathédrale Saint-Louis de la Nouvelle-Orléans. Fréquemment sollicité pour accompagner des films muets, Paul Goussot a joué au Musée d’Orsay, à la Cinémathèque française et à la Maison de la Radio.

Tarif : 10 € / Tarif de soutien : 15 €

Moins de 16 ans : gratuit (uniquement à l’entrée du concert)

Billetterie : (ouvrira prochainement)

– Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie et Maillezais

Tél. : 02 51 69 44 99

– En ligne : billetterie.vendeegrandsud.com

– À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible

Accès du concert par la nef Théodelin

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans

Place de l’Eglise Église Notre-Dame

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



