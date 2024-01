FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE DE VOUVANT – BRUNO MORIN Place de l’Eglise Vouvant, jeudi 1 août 2024.

Vouvant Vendée

Début : 2024-08-01 19:00:00

fin : 2024-08-01

Du 06 juillet au 29 août, venez profiter du festival international d’orgue de Vouvant.

> Jeudi 1er août / 19h00

Bruno MORIN

Grand prix du Concours international d’orgue de Chartres, organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale du Havre

Dietrich Buxtehude (Bad Oldesloe 1637 – Lubeck 1707) : Chaconne en mi mineur, BuxWV 160

Jehan Alain (Saint-Germain-en-Laye 1911 – Près de Saumur 1940) : Variations sur un thème de Clément Janequin

Johann Sebastian Bach (Eisenach 1685 – Leipzig 1750) : Fantasia Jesu, meine Freude, BWV 713

Jean Langlais (La Fontenelle 1907 – Paris 1991) : Communion de la Suite médiévale

Nicolaus Bruhns (Schwabstedt 1665 – Husum 1697) : Prélude et fugue en mi mineur

Jean Legoupil (Le Havre 1945) : Deux des Quatre icônes de Marie

1. Étoile de la mer – 2. Pleine de grâce

Jan Pieterszoon Sweelinck (Deventer 1562 – Amsterdam 1621) : Variations sur « Ma jeune vie a une fin »

Maurice Duruflé (Louviers 1902 – Paris 1986) : Prélude et fugue sur le nom d’Alain, op. 7

Bruno Morin, après avoir obtenu un prix d’excellence à l’unanimité avec Marie-Claire Alain au conservatoire de Rueil-Malmaison, remporte à 25 ans, le Grand Prix d’interprétation du Concours International de Chartres. Cette prestigieuse récompense l’amènera à donner des récitals sur les grands instruments parisiens, mais aussi à Strasbourg, Bourges, Chartres, Masevaux, Orléans, Belfort, Poitiers, Monaco, St-Maximin, St-Bertrand-de-Comminge et dans les grands festivals étrangers : Nuremberg, Saint-Albans, Chichester, Ravenne, Budapest, Bratislava, Los Angeles, Chicago, Boston, Sao-Paulo, Montevideo et Buenos Aires. Lauréat de la Fondation pour la Vocation Marcel Bleustein-Blanchet, il réalise plusieurs CD pour le label Triton : Staadtkirke de Winterthur (Suisse), cathédrale de Poitiers, Saint-Sulpice et de Notre-Dame d’Auteuil à Paris. Il enregistre André Fleury pour Aeolus à l’abbaye aux Hommes de Caen et avec Marie-Claire Alain, Olivier Vernet et Frédéric Rivoal, des concertos de Bach (Ligia Digital). Bruno Morin est titulaire du grand orgue de la cathédrale du Havre, poste qu’il partage avec Jean Legoupil.

Tarif : 10 € / Tarif de soutien : 15 €

Moins de 16 ans : gratuit (uniquement à l’entrée du concert)

Billetterie : (ouvrira prochainement)

– Offices de tourisme de Vouvant, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie et Maillezais

Tél. : 02 51 69 44 99

– En ligne : billetterie.vendeegrandsud.com

– À l’église, une ½ heure avant le concert : paiement par carte possible

Accès du concert par la nef Théodelin

Enfants : concert recommandé à partir de 5 ans

Place de l’Eglise Église Notre-Dame

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



