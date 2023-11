Carnaval Place centrale Tardets-Sorholus, 25 février 2024, Tardets-Sorholus.

Tardets-Sorholus,Pyrénées-Atlantiques

Les membres de l’association, aidés de différents acteurs de la commune souletine, oeuvrent actuellement à préparer un programme qui satisfera petits et grands.

Notez la date sur vos agendas..

2024-02-25 fin : 2024-02-25 . .

Place centrale

Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Members of the association, with the help of various local players, are currently preparing a program that will appeal to young and old alike.

Make a note of the date in your diaries.

Los miembros de la asociación, con la ayuda de varios actores de la comunidad de Soulet, trabajan actualmente en la preparación de un programa que atraerá a grandes y pequeños.

Apunten la fecha en sus agendas.

Die Mitglieder des Vereins, die von verschiedenen Akteuren der Gemeinde Souletine unterstützt werden, arbeiten derzeit an der Vorbereitung eines Programms, das Groß und Klein zufriedenstellen wird.

Merken Sie sich das Datum in Ihrem Terminkalender vor.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Pays Basque