Pierres en lumières / Nuit des musées.

Entrée gratuite. 18h à 19h30 > Conférence « Suivre les objets usuels de l’atelier à la collection » en lien avec l’exposition « Embouteillage », par Thierry Bonnot, anthropologue, CNRS/IRIS. Sur réservation. 20h30 à 23h30 > Visite commentée de l’exposition en compagnie d’un animateur à 20h30 et 22h. Sur réservation.

Entrée gratuite. 18h à 19h30 > Conférence « Suivre les objets usuels de l’atelier à la collection » en lien avec l’exposition « Embouteillage », par Thierry Bonnot, anthropologue, CNRS/IRIS. Sur réservation… musee.ger@manche.fr +33 2 33 79 35 36 http://www.manche.fr/patrimoine/musee-ceramique-N.aspx Pierres en lumières / Nuit des musées.

