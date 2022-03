Pierres en Lumières > Château de Parigny Grandparigny Grandparigny Catégories d’évènement: Grandparigny

Manche

Pierres en Lumières > Château de Parigny Grandparigny, 20 mai 2022, Grandparigny. Pierres en Lumières > Château de Parigny Parigny Le Château Grandparigny

2022-05-20 20:45:00 20:45:00 – 2022-05-21 Parigny Le Château

Grandparigny Manche Grandparigny Représentation théâtrale de la pièce le “Bourgeois Gentilhomme” dans le cadre de l’année Molière.

Cette représentation sera jouée dans la cour du château et aura pour décor ce dernier et ses annexes.

La mise en lumière sera issue du spectacle ainsi que d’un dispositif complémentaire mettant en valeur les bâtisses. LES 10 – 13 – 14 – 17 à 20h45 Représentation théâtrale de la pièce le “Bourgeois Gentilhomme” dans le cadre de l’année Molière.

Cette représentation sera jouée dans la cour du château et aura pour décor ce dernier et ses annexes.

La mise en lumière sera issue du spectacle ainsi… jeanlucgarnier@laposte.net +33 6 25 52 29 00 Représentation théâtrale de la pièce le “Bourgeois Gentilhomme” dans le cadre de l’année Molière.

Cette représentation sera jouée dans la cour du château et aura pour décor ce dernier et ses annexes.

La mise en lumière sera issue du spectacle ainsi que d’un dispositif complémentaire mettant en valeur les bâtisses. LES 10 – 13 – 14 – 17 à 20h45 Parigny Le Château Grandparigny

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Grandparigny, Manche Autres Lieu Grandparigny Adresse Parigny Le Château Ville Grandparigny lieuville Parigny Le Château Grandparigny Departement Manche

Grandparigny Grandparigny Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandparigny/

Pierres en Lumières > Château de Parigny Grandparigny 2022-05-20 was last modified: by Pierres en Lumières > Château de Parigny Grandparigny Grandparigny 20 mai 2022 Grandparigny manche

Grandparigny Manche