Début : 2024-03-22 20:15:00

fin : 2024-03-22 . « Cuisine » – Un concert intimiste …. Si vous aimez les chansons où l’émotion est reine, si vous avez vous-même une sensibilité à fleur de peau, vous ne serez pas dépaysé. Nous aurons le plaisir de recevoir Pascal KELLER pianiste concertiste mais aussi compositeur, improvisateur, arrangeur et pédagogue ainsi que Nwanda BELI chanteuse, pour un concert, au cours duquel elle nous fera découvrir des chansons de sa composition. Après « Barbara, et le parfum de la dame en noir », ce concert « Cuisine » nous donnera de nouvelles terres à découvrir. Les textes de Nwanda BELI racontent le mal de vivre, les déchirements des liaisons amoureuses, le combat pour exister et devenir soi même, mais aussi les joies de la naissance, l’ivresse de l’amour et la passion de la vie sous toutes ses formes. Sans le moindre pathos ni le moindre apitoiement sur soi même, avec toujours cette grâce, cette légèreté et par dessus tout ce swing qui donne aux breuvages les plus amers un goût de champagne. Manifestation organisée par l’association Cossies Fan Tutti du Temple de Seloncourt. .

Petit Temple de Seloncourt

Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

