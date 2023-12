WARKINGS PETIT BAIN Paris Catégorie d’Évènement: Paris WARKINGS PETIT BAIN Paris, 5 avril 2024, Paris. Warkings est un groupe international, formé par le chanteur autrichien Georg Neuhauser (Serenity). Dernier né de la scene power metal européenne, le groupe a été lancé sous le label Napalm Records avec leur premier album fin 2018. Le groupe suit le mouvement initié par des groupes tels que Powerwolf, Sabaton ou encore Hammerfall. Chaque membre représenté une figure guerriere sur scene, ainsi on retrouve un romain (Georg Neuhauser), un vikings (Chistian Rodens), un spartiate (Steffen Theurer) et enfin un croisé (Markus Pohl). Après avoir partagé la scène du Zénith de Paris avec Powerwolf, le groupe arrive enfin en tête d’affiche à Paris / Petit Bain le vendredi 5 avril 2024 !

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 19:30
PETIT BAIN
7 PORT DE LA GARE
75013 Paris

