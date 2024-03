Peter Son Blues Folk Le Cornemuse Arleuf, samedi 30 mars 2024.

Peter Son Blues Folk Le Cornemuse Arleuf Nièvre

Seul sur scène, dans une formation dublinoise guitare, voix, percussion et harmonica, les sonorités Blues seront de la soirée. Portant dans ses bagages une partie de l’Irlande et du Rap français, son spectacle sera construit tel un medley de gourmandise musicale

Pour découvrir https://youtu.be/apEMAc0CXFc?si=rucPIrxLkCEcwfzA

Participation libre à partir de 5€

Réservations https://lecornemuse.com/evenements/peter-son-300324/

Samedi 30 mars en salle de guinguette au Cornemuse à Arleuf à 19h Peter Son Folk Blues

Réservations https://lecornemuse.com/evenements/peter-son-300324/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 19:00:00

fin : 2024-03-30 23:30:00

Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan

Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lecornemuse.com

L’événement Peter Son Blues Folk Arleuf a été mis à jour le 2024-03-05 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS