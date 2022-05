Festival Culturissimo : Guillaume de Tonquédec à Pessac Château Pape Clément Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Pessac

Festival Culturissimo : Guillaume de Tonquédec à Pessac Château Pape Clément, 23 mai 2022 20:00, Pessac. Lundi 23 mai, 20h00 Sur place Invitations à retirer à L’Espace Culturel E.Leclerc de Saint-Médard-en-Jalles. Dans le cadre du Festival Culturissimo, le Château Pape Clément accueillera Guillaume de Tonquédec pour une lecture de La Gloire de mon père de Marcel Pagnol. Guillaume de Tonquédec accède à la célébrité en 2007 grâce à la série à succès Fais pas ci, fais pas ça, dans laquelle il incarne le très carré Renaud Lepic. Issu du théâtre, il a joué notamment dans la pièce Le Prénom d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte, remportant le Molière du meilleur comédien dans un second rôle, et qui portée à l’écran lui vaut également le César du meilleur acteur dans un second rôle. Côté cinéma justement, vous avez pu le voir aussi dans Le Temps des secrets, adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol par Christophe Barratier sortie en salle en mars dernier. C’est cette fois un autre des grands romans de l’écrivain marseillais qu’il vient faire revivre sous la Verrière Eiffel du Château Pape Clément : La Gloire de mon père. Dans le premier tome de ses Souvenirs d’enfance, Marcel Pagnol raconte ses jeunes années sous le soleil du sud de la France, les vacances en famille, les parties de chasse… Une lecture qui annonce l’été et sa douceur de vivre. Château Pape Clément Avenue du docteur Nancel Pénard, Pessac 33600 33600 Pessac Le Monteil Gironde lundi 23 mai – 20h00 à 21h30

Détails Heure : 20:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Gironde, Pessac Autres Lieu Château Pape Clément Adresse Avenue du docteur Nancel Pénard, Pessac 33600 Ville Pessac lieuville Château Pape Clément Pessac Departement Gironde

Château Pape Clément Pessac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pessac/

Festival Culturissimo : Guillaume de Tonquédec à Pessac Château Pape Clément 2022-05-23 was last modified: by Festival Culturissimo : Guillaume de Tonquédec à Pessac Château Pape Clément Château Pape Clément 23 mai 2022 20:00 Château Pape Clément Pessac Pessac

Pessac Gironde