Performance : fresque de l’artiste Fred Le Chevalier Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, samedi 22 juin 2024.

Le samedi 22 juin 2024

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Fred Le Chevalier s’illustre à la médiathèque de la Canopée ! Venez rencontrer cet artiste et regardez l’évolution de son travail sur nos vitres pendant une journée exceptionnelle !

Fred Le Chevalier dessine depuis vingt ans des personnages de noir et de blanc dans un style naïf. Naviguant entre le féminin et le masculin, l’enfance et l’âge adulte ils vont, glissent, dansent entre rêves et cauchemars vers des bulles de paix comme une invitation poétique, souvent accompagnés de phrases poétiques.

Ses dessins sont exposés en galerie ( Paris, Angoulême, Tokyo etc…), ont parfois été présents dans des institutions, cinéma, publications ( Agnès B, le bon marché, cité des sciences…) et sont également collés sur les murs des villes qu’il parcours. Il colle de préférence sur des murs abimés, marqués, proposant une invitation à ralentir et se raconter une histoire.

Pour sa réalisation sur les vitres de la médiathèque, Fred Le Chevalier a choisi de rendre hommage à Taï Luc, chanteur du groupe La Souris Déglinguée, disparu il y a peu. Figure discrète et méconnu à la fois, il aura marqué par ses textes, sa façon de raconter des histoires et des personnes.

Fred Le Chevalier reprendra le dessin réalisé pour lui rendre hommage

ainsi que des fragments des textes qu’il a composé, dans un quartier souvent

évoqué dans ses chansons.

Entrée libre et gratuite, ouvert à tous et toutes !

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

Fred Le Chevalier