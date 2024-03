Penny Arcade + Nick Wheeldon (L’Inter hors les murs au Tony) Le Tony Paris, mercredi 15 mai 2024.

Le mercredi 15 mai 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant Sur place : 10 EUR

Suite à la fermeture de l’Inter pour travaux, la soirée est déplacée au Tony.

Penny Arcade

(Londres, UK – Indie Pop – Tapete Records)

C’est depuis le comté de son enfance, entre criques secrètes de vieux marins et vastes landes battues par le vent et la pluie, que James Hoare nous livre son premier album solo sous le nom de Penny Arcade. Bien que parti de Londres se retrancher dans l’ouest du pays, l’anglais n’est pas un novice pour autant. Depuis un bon moment déjà, Hoare promène son allure comme sortie d’un long sommeil pas si paisible : on a notamment croisé son regard bleu délavé chez Veronica Falls, The Proper Ornaments et Ultimate Painting.

Sur ce disque rêveur cousu main, au gré de diverses sessions d’enregistrement teintées de mésaventures dont, amusé, il avoue être coutumier, Hoare a pris son temps pour y assembler onze chansons intimes et solitaires. D’un multipiste à l’autre, rescapé maintes fois de bandes magnétiques défaillantes et rythmé par les sobres batteries de gens difficilement importés de la capitale, ‘Backwater Collage’ s’inscrit dans la grande tradition du home recording mais n’en est pas néanmoins minutieusement produit.

James Hoare y déroule des mélodies pures et dépouillées au sein desquelles sa voix douce et mélancolique se mêle à celle, chaude et légèrement voilée, de Nathalia Bruno. Les soli de guitares sont à peine saturés et la ligne musicale, claire et mesurée, se pare de temps à autres des claviers de l’ami Max Claps, invité pour un tour à bord, épousant la nostalgie minimale des morceaux tout en les gardant de l’élégie plaintive. Les yeux brossés de peinture jaune, on pense à Syd Barrett délesté de ses accents psychédéliques, on pense à un Jack Name d’outre-Manche assis sur le canapé noir et blanc du Velvet Underground. On pense au versant le moins bruitiste mais tout aussi brut, et sans artifice, de Jesus et Mary Chain. Avec ‘Backwater Collage’, seul à la barre, parfois inquiet mais d’un pas léger, James Hoare invite à se mettre à l’abri, sous un ciel de traîne, pour une tasse de thé.

⚡Nick Wheeldon⚡

(Paris, FR – Indie Pop)

TBA

Le Tony 2 Rue des Petites Écuries 75010

