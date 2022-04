PED – Balade sur les traces de Michel Le Bris Plougasnou, 4 juillet 2022, Plougasnou.

PED – Balade sur les traces de Michel Le Bris Plougasnou

2022-07-04 – 2022-07-04

Plougasnou Finistère

En suivant les traces de Michel Le Bris écrivain plouganiste…

Balade dans les pas du marcheur, du rêveur de confins…

Pour rendre hommage à Michel Le Bris (1994 – 2021), écrivain et essayiste né à Plougasnou, créateur du Festival « Etonnants voyageurs » de St Malo, nous partirons pour une déambulation mémorielle et littéraire en bord de mer, à la découverte des lieux qu’il évoque dans ses livres : « Un hiver en Bretagne » (1996); « Réveur de confins » (2011); et « Abécédaire intime » (2021) à partir de la lecture d’extraits de ces ouvrages sur le site même de leur évocation. Christine Bon, secrétaire de PED, est à l’initiative de cette rencontre itinérante.

Animation proposée par l’association Projets, Échanges & Développement.

Renseignements et inscription obligatoire : animations@projets-echanges-developpement.net ou

contact@projets-echanges-developpement.net

Lieux de rdv à confirmer après inscription.

animation@projets-echanges-developpement.net +33 6 51 11 94 20 http://projets-echanges-developpement.net/site/qui-sommes-nous/contacts/

Plougasnou

