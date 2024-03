Pech Merle- 40 bougies pour Préhistoire du Sud-Ouest Pech Merle Cabrerets, samedi 23 mars 2024.

Créée en février 1984 sous le nom des « Amis du musée Amédée Lemozi », l’association Préhistoire du sud Ouest a pour but de diffuser la Préhistoire dans le quart sud-ouest de la France avec la publication d’un bulletin semestriel.

Pour cet anniversaire, l’association organise pour 2024 un programme de visites et de conférences.

Cela commence par 4 mini-conférences le samedi 23 mars à partir de 14h30, au musée du Pech Merle :

– les faunes de la dernière période glaciaire en Aquitaine orientale à la lumière des aven-piège du Quercy, par Jean-Christophe CASTEL, archéo-zoologue.

– les sites paléolithiques de la vallée de l’Aveyron, par Edmée LADIER, préhistorienne.

– les grottes ornées des gorges de l’Aveyron, par Yanik LE GUILLOU, préhistorien.

– Le Cuzoul de Gramat, 20 ans après bilan et perspectives, par Nicolas VALDEYRON,

Début : 2024-03-23 14:30:00

Pech Merle Grotte du Pech Merle Centre de Préhistoire

Cabrerets 46330 Lot Occitanie

L’événement Pech Merle- 40 bougies pour Préhistoire du Sud-Ouest Cabrerets a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Cahors Vallée du Lot