Pat’Jaune Pan Piper Paris Paris, vendredi 3 mai 2024.

Le vendredi 03 mai 2024

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant À partir de : : 22 EUR

Pat’ Jaune vous donne rendez-vous les vendredi 3 et samedi 4 mai à 20h30 sur la scène du Pan Piper !

Originaire de la Plaine des Cafres, le groupe Pat’Jaune représente la culture musicale locale des habitants de cette région appelés « Yabs » – Leur nom est issu des planteurs de curcuma. Le groupe développe une musique sortie des hauts plateaux de l’île de la Réunion dans l’Océan Indien. Musiciens autodidactes et assidus, leurs chansons à texte en créole populaire s’accompagnent de guitares, violon, mandoline, violon, contrebasse et des percussions. Le groupe Pat’Jaune revalorise une culture presque oubliée mélangeant des musiques africaines et européennes. La culture « yab » est issu de ce mélange après l’exode du siècle dernier et la douceur des hauts de l’île de la Réunion. Pat’Jaune est actif depuis 1998 à nos jours. Le groupe se produit régulièrement lors de diverses manifestations à l’île de la Réunion (sakifo, florilèges …) et hors département (africolor, trans musicales de rennes …). Depuis 2010, ils ont aussi ouvert leur cabaret ou l’on peut découvrir le groupe en version acoustique autour d’un bon repas !

Distribution :

Bernard GONTHIER : voix/violon/banjo/mandoline

François GONTHIER : voix/contrebasse

Michel GONTHIER : voix/guitare

Claudine TARBY : voix/percussions

**** Information complémentaire ****

Concert assis

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/patjaune/ https://www.seetickets.com/fr/tg/tour/pat-jaune/34503

Pat’Jaune