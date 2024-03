Passion, Festival de musique sacrée Fontevraud-l’Abbaye, vendredi 29 mars 2024.

Dans le cadre du Festival de musique sacrée Passion, l’Abbaye royale de Fontevraud accueille du 24 au 30 mars 2024 cinq concerts en hommage à Jean-Sébastien Bach.

L’Abbaye royale de Fontevraud, qui pendant des siècles a vécu au rythme des temps forts de la liturgie chrétienne, a depuis ses origines laissé une grande place à l’expression artistique. C’était une abbaye qui chantait. Chaque année, le Festival de musique sacrée offre au public l’occasion de renouer avec les origines de Fontevraud, en faisant résonner à nouveau les voix dans le Réfectoire de l’Abbaye.

Sous la direction de René Martin, l’édition 2024 de « Passion » met à l’honneur Jean-Sébastien Bach. Du dimanche des Rameaux à la soirée du Samedi Saint, l’Abbaye royale de Fontevraud vivra au rythme des voix de l’ensemble Seguido entre compositions baroques et contemporaines, de Paul Lay Trio en improvisation jazz, des Muffatti et du Ricercar Consort face au plus grand chef-d’œuvre du maître de la musique baroque, de Claire-Marie Le Guay dans une proposition familiale, et de l’Ensemble Aedes présentant un Bach immortel. .

