Monsieur Nov Zénith de Paris – La Villette, 25 avril 2024, PARIS.

Monsieur Nov Zénith de Paris – La Villette. Un spectacle à la date du 2024-04-25 à 20:00 (2024-04-25 au ). Tarif : 45.5 à 65.3 euros.

Live Nation (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert. MONSIEUR NOV Monsieur Nov, le roi du R&B français, est de retour sur scène. Après la sortie en février dernier de son dernier album intitulé Love Therapy, l’artiste a enchaîné un Trianon et un Olympia à guichets fermés ! En 2024, Nov passe à l’étape supérieure et donne rendez-vous à son public au Zénith de Paris, le 28 avril. Le chanteur au R&B soyeux et mélodique promet à nouveau, concert fabuleuxCOMMANDES LIMITEES A 8 PLACES MAXIMUM Monsieur Nov Monsieur Nov

Votre billet est ici

Zénith de Paris – La Villette PARIS Parking Porte de la Villette Paris

45.5

EUR45.5.

Votre billet est ici