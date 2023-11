Nature – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER Catégorie d’Évènement: Paris Nature – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER, 26 mai 2024, PARIS. Nature – Opéra Garnier, Paris PALAIS GARNIER. Un spectacle à la date du 2024-05-26 à 12:00 (2024-05-26 au ). Tarif : 35.0 à 41.0 euros. Concert et récital————————-Midi MusicalNatureConcerts de musique de chambre par les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris Gustav MahlerQuatuor avec piano en la mineur Mel BonisScènes de la forêt Franz SchrekerDer Wind (le Vent)Hanns Eisler14 Arten den Regen zu beschreiben (14 manières de décrire la pluie) Opéra de Paris 23/24, Les Midis Musicaux de l’Opéra de Paris Opéra de Paris 23/24, Les Midis Musicaux de l’Opéra de Paris Votre billet est ici PALAIS GARNIER PARIS Place de l’Opéra Paris 35.0

Lieu: PALAIS GARNIER
Adresse: Place de l'Opéra
Ville: PARIS

