Ni Vrai ni Faux Bien au Contraire 2023 – 2024 – Le Double Fond, Paris LE DOUBLE FOND, 25 avril 2024, PARIS.

Explorer les frontières floues du réel et de l’imaginaire. Distinguer le vrai du faux. Le voulez-vous vraiment ?Jouons avec notre esprit, il n’attend que ça ! Avec intelligence et bienveillance, Philippe de Perthuis vous invite à un drôle de voyage entre mystère, partage, rires et quelques autres sentiments. Magie, mentalisme, hypnose… Plus qu’un spectacle, une expérience ! Philippe de Perthuis Philippe de Perthuis

LE DOUBLE FOND PARIS 1 Place du marché Sainte Catherine Paris

31.68

