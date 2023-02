Un peu plus près des étoiles … Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Mousse ! Au pied du plateau de Bure et des antennes de l’Observatoire de l’IRAM, la Brasserie Interstellaire propose une gamme de bières rafraichissantes, brassées à l’eau des montagnes du Dévoluy. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France On pourrait croire à un film de science-fiction ou un remake de la « Guerre des Etoiles ». Lorsqu’on cohabite non loin du célèbre site scientifique du Plateau de Bure où se concentrent les antennes de l’observatoire de l’Institut de Radio Astronomie Millimétrique (IRAM), le nom de cette brasserie du Dévoluy semblait une évidence : Interstellaire !

De quoi susciter l’évasion et l’imaginaire à travers un verre avec les Hautes-Alpes et le Dévoluy pour décor.

L’établissement crée et propose des bières originales, blondes, blanches, ambrées ou lager, aux notes florales ou d’agrumes et aux arômes de houblons nobles. Des mousses rafraichissantes, brassées à l’eau des montagnes du Dévoluy, à déguster après une randonnée d’été, au retour d’une journée au ski ou pour un bon moment entre amis.

Des bières nées de la passion de François Lefebvre, un homme simple et attachant, ancien chef de projet industriel, passé en 2020 par l’ENILBIO de Poligny (Jura) pour une formation spécifique aux techniques brassicoles.

Un brasseur passionné et passionnant qui ne manquera pas de vous faire découvrir autour d’une cuve, les différentes étapes de création d’une bière version « Dévoluy ». Des bières à faire briller … des étoiles dans les yeux ! A consommer avec modération.

Démontration de brassage réalisée avec le concours de l’Office de Tourisme du Dévoluy.

