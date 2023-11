Jours de Joie – Ateliers Berthier, Paris ATELIERS BERTHIER, 26 avril 2024, PARIS.

Jours de Joie – Ateliers Berthier, Paris ATELIERS BERTHIER. Un spectacle à la date du 2024-04-26 à 20:00 (2024-04-21 au ). Tarif : 39.6 à 39.6 euros.

Théâtre————JOUR DE JOIE d’Arne Lygremise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig avec Virginie Colemyn, Cécile Coustillac, Alexandre Pallu, Pierric Plathier, Lamya Regragui Muzio, Chloé Réjon, Grégoire Tachnakian, Jean-Philippe Vidal Pièce après pièce, l’auteur norvégien Arne Lygre raconte l’état contemporain de nos relations – familiales, amicales, amoureuses. Son théâtre laconique invente des dispositifs d’écriture ludiques, toujours surprenants,pour faire surgir les contradictions et la profondeur de chaque vie. Dans cette pièce en diptyque, créée à Oslo en 2021 avec un grand succès, une famille se retrouve : deux enfants adultes et leur mère. Pour fêter ce “jour de joie”, elle a choisi un lieu serein, un peu à l’écart : un banc, le long d’une rivière, en contrebas d’un cimetière. Leur rendez-vous est vite troublé par d’autres personnages, venus au même endroit – eux aussi pour se parler. Les histoires se télescopent, se chevauchent, résonnent, parfois avec humour, parfois avec fulgurance. Au milieu de la pièce, sans sommation, un personnage annonce qu’il “va disparaître”. Il quitte tout. Quelques temps plus tard, une autre fête, un autre “jour de joie” : une soirée chez son ex-compagnon. Lui, il a choisi de tourner la page ; il ne veut pas vivre dans le deuil. D’autres, au contraire, ne pensent qu’à retrouver le disparu. Faut-il maintenir les liens à tout prix ? Et si les ruptures étaient, elles aussi, salvatrices ? L’ombre du passé plane, se dissipe, revient. Le besoin de joie peut-il – doit-il – avoir raison d’un présent hanté ? Stéphane Braunschweig poursuit son compagnonnage artistique au long cours avec un auteur qui l’inspire, tant par la richesse de son imagination, que par sa poésie scénique. Créé à l’Odéon 6e en septembre 2022, Jours de joie est repris cette saison aux Ateliers Berthier : c’est l’occasion de découvrir le spectacle ou de le redécouvrir dans un nouvel espace. durée estimée 2h20 Réservation PMR : 01 44 85 40 00 Jours de Joie Jours de Joie

ATELIERS BERTHIER PARIS rue Suarès – bd Berthier Paris

