Pardon de la chapelle St Pierre Penmarch, 26 juin 2022, Penmarch.

Célébration religieuse à la Chapelle St Pierre. Saint-Pierre est souvent représenté portant deux clés : l’une en or, céleste, l’autre en argent, terrestre. Il a ainsi la capacité d’ouvrir et de fermer les portes du Paradis. Un homologue païen romain est le dieu Janus, porteur de clés lui aussi, mais qui sont celles du passé et de l’avenir.

