Blanc comme neige Parcqueyer Roz Botmeur, 3 janvier 2024, Botmeur.

Botmeur Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:15:00

fin : 2024-01-03 16:15:00

.

Fables du grand Nord pour petites oreilles par Yann Foury.

Dans ce pays-là, il y a de la neige partout : devant, derrière, à gauche, à droite !

Dans ce pays-là, les animaux sont tout blancs !

Blancs comme neige !

Et quand ils marchent sur la neige, ça fait scritch et ça fait scratch.

Tout au bout du pays, par delà le ciel gelé, il y a un GÉANT. Un jour, il capture le soleil pour se réchauffer le ventre.

Celui qui part délivrer l’astre du jour, c’est le plus fort et le plus beau, c’est le Corbeau ! A l’aventure !

.

Parcqueyer Roz Salle Fanch Abgrall

Botmeur 29690 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-11-30 par OT BAIE DE MORLAIX