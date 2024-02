Marché aux plantes- Marché du terroir place du 8 mai 1945 Audierne, mercredi 1 mai 2024.

Marché aux plantes- Marché du terroir place du 8 mai 1945 Audierne Finistère

Sur le parking de la salle polyvalente, expo vente de plants de légumes, de fleurs et d’arbustes, artisans locaux et artisanat d’art, vins du pays nantais et du Beaujolais, stand des Jardiniers des 2 Baies. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

place du 8 mai 1945 Salle polyvalente Esquibien

Audierne 29770 Finistère Bretagne jean-pierre.calvar@orange.fr

L’événement Marché aux plantes- Marché du terroir Audierne a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz