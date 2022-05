Parcours patrimonial et mémoriel du cimetière communal Cimetière communal de Tremblay en France Tremblay-en-France Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Créé en 1837, le cimetière communal abrite nombre de sépultures familiales et individuelles, ainsi que deux monuments aux morts. Il est un témoin de l’histoire de la ville à travers celle de chaque défunt, qu’il soit un soldat mort pour la France, ancien combattant, résistant ou déporté ou une personnalité publique, élu local, membre de famille illustre, propriétaire terrien, commerçant, artisan, aventurier, sportif ou artiste… Participant pour la première fois au « Printemps des Cimetières », nous vous convions à une visite commentée de l’histoire de ce lieu singulier et vous présenterons les deux parcours, Morts pour la France, en écho au thème national 2022 et Personnalités et architectures remarquables, conçus en lien avec le plan interactif communal et permettant l’accès à de courtes biographies. Au programme : * 11h-14h, discours de bienvenue, visite guidée, moment convivial * 14h-18h, visite libre, en présence des agents du cimetière et des archives communales

Entrée libre

Visite commentée du cimetière communal, lieu singulier, témoin de l’histoire de la ville, à travers deux parcours : Morts pour la France et Personnalités et architectures remarquables. Cimetière communal de Tremblay en France Rue du cimetière 93290 Tremblay en France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis

