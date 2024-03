RUSTY ZINN THE WINDY CITY BLUES L’ODEON Tremblay En France, samedi 27 avril 2024.

RUSTY ZINNLe californien Rusty Zinn a été bercé par la musique grâce à sa famille vinylovers, il a exploré le blues découvrant des légendes telles que John Lee Hooker et Muddy Waters.Initié à la guitare par Luther Tucker, Zinn a joué avec de nombreux artistes blues de la Bay Area, avant de rejoindre Kim Wilson et d’enregistrer avec les Fabulous Thunderbirds.Son premier album solo, «Sittin’ & Waitin’», produit par Wilson, lui a valu une nomination aux Handy Blues Music Awards. Au fil des ans, Zinn a continué à tourner avec Wilson, enregistrant plusieurs albums et partageant la scène avec des artistes renommés. Sa voix distinctive et son son de guitare intemporel font de lui une figure appréciée, actuellement en tant que guitariste vedette de Sugar Ray et The Bluetones.THE WINDY CITY BLUES BAND Inspiré par le Blues de Chicago et Muddy Waters, le groupe, créé en 2011 par Philippe Faissolle originaire d’Avignon, compte de nouveaux membres depuis 2022 dont Bruno Richard et Mat Cassagne. Il remporte en 2023, deux prix spéciaux et la troisième place au festival Rendez-vous de l’Erdre à Nantes !

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93