YOUNG CHANG MC + SODAADE L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 20h30 à 23h30

.Public adultes. payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 18 EUR

YOUNG CHANG MC pose aussi facilement sur du reggae, du dancehall que sur du hip hop. Issu d’une famille d’artistes de Guadeloupe, YOUNG CHANG a baigné dans les sons zouk et kompa de son frère et sa soeur David et Corine, groupe populaire des années 80-90, mais aussi dans les sons dancehall de Jamaïque et des Antilles françaises.

Remarqué dès l’âge de 16 ans avec ses premiers titres, «Coupable» et «Couché à soleil», il rencontre le groupe Génésiz qui lui permettra de développer la scène et de réaliser son premier album, 100 Zanmi en 2006.

C’est le début d’une belle et longue carrière, il saura satisfaire son public grâce à sa plume, ses figures de style et sa flexibilité musicale.

Sortie d’albums et de nombreux singleS à succès tel que «Chokola vany» en 2011 avant de créer son propre label ABBoyz Music et sortir 2 albums dont Faim de promenade (2022) avec de nombreux featuring comme Railfé, T Kimp Gee, Marginal, Tiitof sur de nombreux styles de rythmiques.

YOUNG CHANG nous démontre avec les titres «PVDV» feat. Reyel Ay ou «Réfléchi» que sur les rythmiques Zouk ou Afro, on pourra toujours compter sur les Antilles françaises. Après deux superbes dates en 2023, une au Palais des sports du Gosier en Guadeloupe et une autre au Dôme de Paris, YOUNG CHANG MC présentera en exclusivité son album à L’Odéon le 1er juin.

SODAADE, né en Martinique, a grandi en Guadeloupe. Passionné de rap et reggae dancehall depuis l’adolescence, il débute à 16 ans sous le nom Ladup negger puis plus mature et posé, il rejoint le label ABBoyz Music en adoptant le nom SODAADE.

Il nous présentera son premier album Sa Pa Té Prévu sorti en 2023.

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)



Contact : https://www.lodeonscenejrc.com https://lodeonscenejrc.soticket.net/evenement/01-06-2024-20-30-young-chang-mc-sodaade

YOUNG CHANG MC + SODAADE