Ruralités Parcelles de l'association Murs à pêches Montreuil, 30 juillet 2023, Montreuil.

Récit poétisé de la couleur du foin pour une poétesse enfant et adulte, une fourche et un stylo qui se chamaillent, et un mélange très imparfait entre occitan et français, Ruralités est un spectacle qui se situe au carrefour de la lecture publique littéraire, la performance et la danse contemporaine. Un petit rhume des foins sans symptômes, ça vous tente ? Un p’tit bout d’été toute l’année, histoire d’envoyer du doré plein les mirettes. La poésie-foin de cette lecture-performance vous fera éternuer de plaisir et de nostalgie à la fois, tant la poétesse jongle entre des registres aussi distincts que la clownerie et le lyrisme des paysages. Le livre poétique est toujours présent sur scène, comme le vestige du temps de l’écriture. La performance est réalisée à partir du livre Ruralités paru aux éditions Les Carnets du Dessert de Lune dans la collection Pleine Lune en juillet 2021.

Parcelles de l'association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T16:00:00+02:00 – 2023-07-30T17:30:00+02:00

Hortense Raynal Murs à Pêches