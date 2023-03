La Loirétaine Parc naturel départemental de Châteauneuf-sur-Loire, 13 mai 2023, Châteauneuf-sur-Loire.

La Loirétaine 13 et 14 mai Parc naturel départemental de Châteauneuf-sur-Loire Village sportif gratuit en accès libre et course de kayak, randonnée pédestre et course à pieds gratuites et sur inscriptions.

Rendez-vous au parc de Châteauneuf-sur-Loire de 10 h à 18 h le samedi 13 mai et de 9 h à 17 h le dimanche 14 mai, pour découvrir la Loirétaine.

Au total, une trentaine de disciplines seront représentées dans un village sportif, gratuit, avec stands, animations et démonstrations dans un esprit festif, avec buvette et restauration.

Ne manquez pas la course inédite de canoë-kayak au départ de Saint-Benoît-sur-Loire, à faire seul ou en famille.

Vous ne possédez pas d’embarcation ? Pas d’inquiétude, le matériel est prêté !

Suivez le courant, formez une équipe, ou venez solo, et participez en vous inscrivant sur www.laloiretaine.fr

Parc naturel départemental de Châteauneuf-sur-Loire 1 place Aristide Briand Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Le Voison Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-olympique-et-sportif-du-loiret-cdos-loiret/evenements/la-loiretaine-1 »}] [{« link »: « http://www.laloiretaine.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T17:00:00+02:00

Châteauneuf-sur-Loire sport

Département du Loiret