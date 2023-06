Rencontres du Pigeonnier Parc du Pigeonnier Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne Rencontres du Pigeonnier Parc du Pigeonnier Colomiers, 11 juin 2023, Colomiers. Rencontres du Pigeonnier Dimanche 11 juin, 08h30 Parc du Pigeonnier 8h45 : départ des brigades vertes 10h : stands associatifs 11h30 : Inauguration du Parcours sportif et de santé

Apéritif musical

Restauration et dégustation sur place

Animations pour les enfants Horaires 8h30-17h

2023-06-11T08:30:00+02:00 – 2023-06-11T17:00:00+02:00

