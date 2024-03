Pâques au Château parc de Meung sur Loire ! Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 10:00

Fin : 2024-04-01 18:00

https://www.chateau-de-meung.com/en/ https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/

PÂQUES AU CHATEAU – 2024

Célébrez Pâques en famille au château de Meung !

Retrouvez le spectacle de la ferme pédagogique dans la cour : les enfants peuvent entrer dans l’enclos, traire la chèvre… et même donner le biberon aux agneaux !

Rendez-vous à 11h, 12h30, 15h00 et 16h30 pour le spectacle (Samedi et dimanche uniquement).

Participez à la chasse aux oeufs qui permettra aux enfants de 4 à 12 ans de repartir avec leur butin ! En bonus, qui trouvera l’Œuf du dragon ? Des cadeaux en bonus !

(Chasse aux œufs en continu du samedi au lundi).

Informations pratiques :

Le billet donne accès à la visite du château ainsi qu’à toutes les activités mentionnées (chasse aux oeufs, spectacles de la ferme, parcours extérieurs…)

Les enfants, quel que soit leur âge, demeurent sous l’entière responsabilité de leurs parents, ou de toutes autres personnes majeures ayant amené ces enfants et ce, sur l’ensemble du parcours à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, dans toute l’enceinte constituant le château de Meung-sur-Loire.

Toute sortie est définitive.

Fermeture des activités 20mn avant la fermeture du site.

Dernière admission 1h avant la fermeture du site.

Château de Meung sur Loire 16, place du Martroi Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret

info@chateau-de-meung.com 0238443647

Château de Meung sur Loire