Pâques à Pau Pau, samedi 30 mars 2024.

Pâques à Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Cette année, un nouveau jeu itinérant amènera petits et grands dans les rues principales du cœur de ville pour divers ateliers et activités.

Pour y participer, rendez-vous place Clemenceau pour récupérer sac à dos et passeport, et en route pour une balade à travers les rues commerçantes.

Six ateliers vous attendent, de 10h à 17h

Chasse aux œufs et caricatures, place du Château

Atelier déguisements, rue des Cordeliers

Jeux en bois, place de la Libération

Décorations des vitrines des artisans, passage Carnot

Atelier Origami, rue Taylor

Atelier maquillage, rue Valéry-Meunier

Toute la journée, dès 10h, toujours place Clemenceau, des stands de maquillage et tatouages éphémères et des jeux gonflables feront le bonheur des plus jeunes.

Une déambulation musicale et un sculpteur de ballon animeront la place et le centre-ville. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 19:00:00

coeur de ville

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Pâques à Pau Pau a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Pau