PÂQUES A LA FERME Le Pouget, samedi 30 mars 2024.

PÂQUES A LA FERME Le Pouget Hérault

Les préparatifs ont commencés pour l’un des week-ends les plus attendus de l’année !

Préparez-vous à chercher, Pâques va bientôt arriver.

Grande chasse aux œufs toute la journée sans réservation !

Restauration Food-Truck sur place pour vos pique-niques et goûters.

5 hectares de bonheur, plus de 200 animaux et des jeux pour tous les âges vous attendent !

5 hectares de bonheur, plus de 200 animaux et des jeux pour tous les âges vous attendent à moins de 35 minutes de Montpellier, Agde, Béziers et du Salagou. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

D2

Le Pouget 34230 Hérault Occitanie lafermedudolmen@gmail.com

L’événement PÂQUES A LA FERME Le Pouget a été mis à jour le 2024-03-16 par OT DU CLERMONTAIS