PAPS FESTIVAL EPHESTIA Fain-lès-Moutiers, samedi 18 mai 2024.

PAPS FESTIVAL EPHESTIA Fain-lès-Moutiers Côte-d’Or

?? PAPS EPHESTIA ??

Après une quatrième édition de folie en septembre 2023, le Paps festival fait son grand retour à Fain les Moutiers!

?? SAMEDI 18 MAI FAIN LES MOUTIERS

Né en 2021, Paps est un collectif de techniciens, musiciens et artistes prêts à tout donner pour vous accueillir dans le cadre le plus idyllique possible.

De la house, de la techno, de l’acid et bien d’autres pour un festival haut en couleurs !

?? INFOS PRATIQUE ??

Pour ceux voulant vivre des expériences:

– Light Show

– Mapping

– Un système son sur mesure

– Street food

– Bar

– Camping

– Coin feu de camps

Programmation ??

Popoko

Ved

Ptit Luc

Camtar Records

Epigone

La commode

Comikaze

Sphyx

Filouzz & CO

Ready ? ??

??BILLETTERIE EN LIGNE??

PHASE 1 ENCORE DISPONIBLE !????

https://papswear.com/get-tickets/ 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 16:00:00

fin : 2024-05-19 05:00:00

Fain-lès-Moutiers 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté paps.staff@gmail.com

L’événement PAPS FESTIVAL EPHESTIA Fain-lès-Moutiers a été mis à jour le 2024-04-10 par OT Montbardois | 2*