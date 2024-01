Paper Inc. : atelier en famille Bétonsalon Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 14h30 à 14h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Informations & réservations :

publics@betonsalon.net ou +33.(0)1.45.84.17.56

Atelier linogravure, en famille, à partir de 6 ans

À travers les documents variés collectés et patiemment classés par Jean-Noël Herlin, se dessine comme un petit panorama de l’imprimerie, de ses techniques et de ses tendances depuis le milieu des années 1960. On y découvre notamment la technique de la linogravure. Tout comme de nombreux·ses artistes et imprimeur·ses d’alors, let’s linocut ! Gravure, encrage, tirage : parcourons ensemble toutes les étapes de la linogravure pour réaliser chacun·e un imprimé do it yourself en souvenir de notre venue.

Bétonsalon 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris

Contact : +33145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/tous-nos-ateliers-sont-gratuits-et-suivis-d-un

Susie Richard et Annarosa Spina