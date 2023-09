LANG LANG PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg Catégorie d’Évènement: Strasbourg LANG LANG PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg, 5 juin 2024, Strasbourg. LANG LANG PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME a lieu à la date du 2024-06-05 à 20:00:00.

Tarif : 68.5 à 189.5 euros. Schubert Impromptu in G flat Major, Op. 90Schumann Kreisleriana, Op. 16– Intermission –Chopin Mazurkas:Op. 7 Nr. 3Op. 17 Nr. 1, 2, 4Op. 24 Nr. 2, 4Op. 30 Nr. 3, 4Op. 33 Nr. 3, 4, 2Op. 59 Nr. 3Chopin Polonaise in F# minor, Op. 44

Axe Paris-Lyon A35 / Axe Grand Est A4 Connexions Benelux / Autoroutes allemandes par le Pont de l'Europe à 10 min du Palais des congrès en avion : AEROPORT INTERNATIONAL DE STRASBOURG-ENTZHEIM Route de Strasbourg – 67960 ENTZHEIM Tél : 03 88 64 67 67 – Fax : 03 88 64 69 32Email : aeroport.information@strasbourg.cci.fr Ligne B et E – station « Wacken ». A 12 minutes du centre en vélo : Location en libre-service de Vélhop – Vélo partagé : stations à la gare et en centre-ville. Une piste cyclable vous amène au pied du Palais des congrès. PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME

PLACE DE BORDEAUX – WACKEN Strasbourg 67000

