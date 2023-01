Ouverture exceptionnelle Musée de la Résistance de Nantua Nantua Nantua Office de Tourisme du Haut-Bugey Nantua Catégories d’Évènement: Ain

2023-02-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-02-18 18:00:00 18:00:00

Ain Nantua Ain EUR Le musée, partenaire du trail nocturne « La Trace des Maquisards » ouvre exceptionnellement ses portes aux visiteurs et propose la visite libre du musée ainsi que le jeu « Sur les traces des maquis ». musee.resistance@ain.fr +33 4 74 75 07 50 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua

