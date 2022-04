Ouverture de la Tour Carrée et expo de cartes postales anciennes Penmarch, 1 juillet 2022, Penmarch.

Ouverture de la Tour Carrée et expo de cartes postales anciennes Rue Pierre Sémard La Tour Carrée Penmarch

2022-07-01 14:00:00 – 2022-08-31 18:00:00 Rue Pierre Sémard La Tour Carrée

Penmarch Finistère Penmarch

Un des plus anciens monuments de Penmarc’h, représentatif d’une époque florissante de son passé maritime et source d’inspiration de nombreux peintres, la Tour Carrée «Tal an Tour», est ce qui reste de l’église de St Guénolé. Achevée en 1489, l’église comportait une nef de 38m de long. La Tour Carrée était à la fois un clocher et un poste de guet : trois ouvertures permettaient l’observation tant vers la mer que vers la terre, et au sud-est, vers la tour presque identique de St Nonna, au bourg de Penmarc’h. Elle a été classée monument historique en 1916. Le site a continué à être utilisé, notamment pour les pardons, jusque dans les années 1950.

L’association pour la sauvegarde de la Tour Carrée a été créée en avril 1993 avec pour objectif de restaurer et mettre en valeur l’édifice, ainsi que d’accueillir les visiteurs.

+33 2 98 58 81 44

dernière mise à jour : 2022-04-01 par