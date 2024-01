Grand troc et puces Parking E.Leclerc Pont-l’Abbé, dimanche 5 mai 2024.

Pont-l’Abbé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Venez faire le plein de bonnes affaires en faisant une bonne action pour le Téléthon au grand Troc et puces organisé par Force T.

170 exposants. Sous parking couvert ou plein air.

Petite restauration rapide : frites saucisses, sandwiches, crêpes et kouigns, buvette (boissons fraîches et chaudes)

Parking E.Leclerc Route de Saint-Jean-Trolimon

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne



