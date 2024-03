Bugul Noz 2024 – Mellac Espace François Mitterrand, Mellac Mellac, samedi 4 mai 2024.

Bugul Noz 2024 – Mellac Espace François Mitterrand, Mellac Mellac 4 et 5 mai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-04 14:00

Fin : 2024-05-05 23:59

Le Collectif Tomahawk te donne rendez-vous le samedi 4 mai à l’Espace François-Mitterrand pour passer un moment convivial dans un environnement magique ! 4 et 5 mai 1

BUGUL NOZ 2024 – MELLAC

Le Collectif Tomahawk te donne rendez-vous le samedi 4 mai à l’Espace François-Mitterrand, juste à côté de la mairie de Mellac et la Mella’thèque !

Cette année, le Bugul Noz se déplace à Mellac et se tiendra sur une journée, mais ne t’inquiète pas, tu ne vas pas t’ennuyer !

Au programme de ce samedi 4 mai : concerts, ateliers, animations, marché d’artisans et de producteurs locaux, contes…

De quoi passer un moment convivial, en famille ou entre amis dans un environnement magique pour l’arrivée des beaux jours !

_________

INFOS PRATIQUES

Accessible à toute et à tous

Entrée sur prix libre

Restauration et bar local sur place !

Parking accessible près du lieu

❌Pas de camping

️14h00 à 01h00

Lieu : Espace François-Mitterrand

Pourquoi un prix libre ?

Le Bugul Noz est en prix libre et conscient. Le prix libre est un choix éthique et politique qui permet à tou.te.s de pouvoir venir librement. Le prix libre nous permet de rémunérer les artistes et les intervenants présents sur cette journée. Le prix libre est un acte citoyen et collectif, alors jouez le jeu pour que ce modèle puisse se pérenniser

Dis toi que 5€ ce n’est même pas le prix d’un kebab aujourd’hui !

_________

– PROGRAMMATION –

On te dévoile tout ça rapidement…

_________

Plus d’infos par mail à associationtomahawk.tribu@gmail.com ou au 06 22 10 94 05

