OSIRIS – OSIRIS TRIBUTE TO OASIS PETIT BAIN Paris, mercredi 13 novembre 2024.

Osiris voit le jour à l’initiative d’Éric Di Meco qui tient la basse du groupe.De la voix d’Axel, similaire à celle de Liam Gallagher, à la passion des 5 musiciens pour Oasis, naît l’évidence : Osiris retranscrit sur scène les concerts du groupe de Manchester de la manière la plus fidèle qu’il soit.Depuis, Osiris, adoubé et encouragé par l’intransigeant Noël Gallagher en personne, enchaîne les dates Sold Out à travers la France.Parmi ces moments marquants, le groupe a notamment donné un concert à Marseille devant plus de 5000 personnes, a joué au centre de la pelouse du Stade Vélodrome et a même été invité à interpréter un morceau sur le plateau de The Voice sur TF1 devant 3 millions de téléspectateurs.En 2024, Osiris part sur les traces de son groupe inspirateur au cours d’une tournée traversant l’Ecosse et l’Angleterre.Assister à un concert d’OSIRIS c’est faire un bond dans le passé, bien avant la séparation d’Oasis. Les fans y retrouveront tous les codes de ce qui a fait le succès de ce groupe mythique; les autres, tous les tubes inoubliables qui ont fait de la Britpop un courant musical majeur.Osiris :- Eric Di Meco : Basse- Axel Rancurel : Voix- Chris Cesari : Guitar Lead, Voix- Jean-Vincent Boetto : Batterie- Eric di Marino : Guitare Rythmique

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-11-13 à 19:00

PETIT BAIN 7 PORT DE LA GARE 75013 Paris 75