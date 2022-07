Exposition Patrick Crossonneau Orangerie du parc du prieuré Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Exposition de l’artiste Patrick Crossonneau Orangerie du parc du prieuré 1 place Jules Gévelot 78700 Conflans-Sainte-Honorine Plateau Carnot Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France En train : (SNCF) Ligne J Paris-Saint-Lazare : gare de Conflans-Sainte-Honorine (10 minutes à pied) (RATP) RER A direction Cergy-le-Haut : gare de Conflans-Fin d’Oise (25 minutes à pied) Par la route : sortie Saint-Germain-en-Laye puis RN 184 ; sortie Conflans-Sainte-Honorine Le parc du Prieuré se situe en dehors des circuits de circulation urbaine. Il est bordé par une place faisant office de parc de stationnement, accessible aux voitures. Les autobus peuvent stationner sur les quais. Un fléchage piétonnier à travers les vieilles rues de la ville guide ensuite le visiteur des rives de la Seine jusqu’au parc. Un accès par un escalier est possible par l’entrée du parc rue Maurice Berteaux

01 34 90 39 32 Élégante serre formée de deux parties perpendiculaires construite par Marguerite Fardel, commerçante à Paris et propriétaire du château du Prieuré de 1835 à 1850. Elle était destinée à abriter pendant l’hiver des plantes exotiques. « C’est dans mon atelier, véritable jardin des solitudes, que naissent mes productions plastiques, reflets de mes images mentales.

L’encre ductile coule sur le papier mouillé ; la tache se déplie, se contorsionne, se déploie sur la feuille, pliée ou non.

Puis tout se fige, en apparence ; le chaos matériel se fixe, des images acheiropoïètes laissent l’imaginaire faire ses choix quant aux référents possibles.

Certains encrages jouent avec la lumière et un rapport dialectique se crée entre le papier et l’encre, par l’entremise de la technique du cyanotype ». L’exposition est ouverte tous les week-ends ainsi que les mercredis jusqu’au 16 octobre.

Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-16T18:00:00+02:00

2022-09-18T19:00:00+02:00 ©PatrickCrossonneau

