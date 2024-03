Les plaisirs de l’eau, Loisirs et sports nautiques en rivière XIXème – XXème siècle musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine, samedi 4 mai 2024.

Les plaisirs de l’eau, Loisirs et sports nautiques en rivière XIXème – XXème siècle le plaisir de l’eau est inné chez les humains, qui en se baignant replongent dans leurs origines. 4 mai – 3 juillet musée de la batellerie et des voies navigables entrée libre

Début : 2024-05-04T10:00:00+02:00 – 2024-05-04T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-03T10:00:00+02:00 – 2024-07-03T12:00:00+02:00

Pourquoi sommes-nous attirés par l’eau pour qu’à la moindre occasion nous ayons envie de nous y jeter ? Parce que le plaisir de l’eau est inné chez les humains, qui en se baignant replongent dans leurs origines. Et si aujourd’hui, la mer et ses plages attirent particulièrement pour jouir des plaisirs de l’eau, nous avons oublié qu’avant d’être salée l’eau de nos premiers loisirs nautiques était douce.

L’exposition est organisée par le Musée de la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine qui sort une nouvelle fois de ses murs pour vous offrir la possibilité de découvrir ses richesses : Parmi les presque deux cents pièces exposées vous pourrez voir de très abondantes illustrations, des gravures notamment de Daumier, des photographies, des dessins, des caricatures et même des tickets d’entrées pour les bains flottants, les ancêtres de nos piscines. A travers cette exposition, on apprend que les rivières, au siècle dernier et jusque dans les années cinquante, étaient l’espace privilégié où des générations entières ont fait l’apprentissage de la nage, de la pêche à la ligne, du canotage et des sports nautiques. Au début du siècle on allait sur les plages de rivières autour de Paris, comme on va aujourd’hui à Deauville. Avoir son canoë, mener sa barque, nager, pêcher en pleine eau, déjeuner sur l’herbe, boire et danser dans les guinguettes, c’était ça, les dimanches à la campagne à deux pas de Paris. C’est aussi grâce aux rivières que les hommes ont eu une éducation nautique et qu’ils ont su inventer des moyens techniques de plus en plus sophistiqués, de la pêche à la ligne aux sports nautiques en passant par le canot toujours dans le but d’augmenter leur plaisir sur l’eau et leurs sensations.

Frédéric Delaive

musée de la batellerie et des voies navigables 3 place jule gévelot, 78700 conflans sainte honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-conflans.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134903950 »}]

